Gaeta.it - Nel cuore di Roma c’è un luogo segreto che ora si può visitare: tutte le info per questa esperienza imperdibile

Facebook WhatsApp Twitter Neldi, tra le meraviglie storiche e architettoniche, esiste unavvolto da una storia affascinante e misteriosa: il Passetto di Borgo. Vivere asignifica immergersi quotidianamente in una storia millenaria, tra monumenti che raccontano le gesta di imperatori e papi, e angoli che sussurrano leggende di tempi passati. La città offre un’ampia gamma di opportunità culturali, lavorative e formative. Dalle passeggiate lungo il Tevere alle serate nei caratteristici quartieri come Trastevere,non smette mai di stupire e affascinare. Chi sceglie di vivere qui può scoprire un equilibrio perfetto tra passato e presente, in una città che è un museo a cielo aperto.