Lapresse.it - Massimiliano Galletti, morto in Ucraina soccorritore italiano

Undi 59 anni,, è rimasto ucciso in circostanze ancora poco chiare in, pare in seguito a un’esplosione. L’uomo, undella Protezione civile di San Benedetto del Tronto era un esperto nella guida di cani molecolari., il ricovero in ospedale il 3 ottobre scorso Secondo quanto riferito da Carla Tiboni, avvocato della famiglia, l’uomo era stato ricoverato il 3 ottobre scorso “presso un ospedale a Kiev”. “Lui era nelle retrovie, forse nella regione del Kharkiv, ferito a seguito di una esplosione di un lanciagranate”, ha affermato la legale.è deceduto dopo un mese di coma nell’ospedale di Kiev. “Non abbiamo notizie ulteriori in questo spazio di tempo su cosa sia successo.