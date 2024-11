Quotidiano.net - Lucca Comics 2024: "L’altro Nord Africa. Con i nostri fumetti lottiamo per la libertà"

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Papini "Volevo raccontare quello che qui non viene raccontato, cosa succede dall’altra parte del Mediterraneo. In fondo dalla Tunisia all’Italia ci sono 160 chilometri, veniamo da qualche secolo di scambi culturali, eppure è una realtà che non si conosce". Takoua Ben Mohamed, italiana di origine tunisina, vive a Roma dal 1999 e comincia a fareper colmare quel vuoto di conoscenza (dove spesso la conoscenza è sostituita dal pregiudizio e dagli stereotipi) che c’è sul suo Paese di origine.