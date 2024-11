Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Jackal, Sabato 2 Novembre 2024

Leggi tutto su Digital-news.it

(Digital-news.it - sabato 2 novembre 2024)2 Dicembre sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) va in onda The, thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con Bruce Willis e Richard Gere. La storia ruota attorno a un assassino professionista, assoldato dalla mafia russa per eliminare un'importante figura politica americana, che conduce a un confronto ad alta tensione tra cacciatore e preda. Su SkyDue HD alle 21:15 (canale 302) troviamo The Independent: Complotto per la Casa Bianca, un film targato Sky Original con John Cena e Brian Cox.