Calcionews24.com - Fonseca Milan: «Leao fuori? Nessun conflitto, solo una scelta tecnica» Fonseca, tecnico del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Monza Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Monza-Milan. Di seguito le parole del tecnico rossonero. Leao fuori – «Io devo pensare non solo a questa partita ma anche alla Leggi tutto su Calcionews24.com Le parole di Paulo, tecnico del, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro il Monza Pauloha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Monza-. Di seguito le parole del tecnico rossonero.– «Io devo pensare nona questa partita ma anche alla

Il Milan si prepara alla trasferta di Monza che vedrà diversi incroci anche piuttosto nostalgici. Su tutti quello con Alessandro Nesta, ex bandiera rossonera da calciatore e attuale allenatore...

FORMAZIONE UFFICIALE Monza-Milan, Paulo Fonseca conferma Chukwueze e Okafor in attacco. Pulisic falso dieci. Cè anche Theo… Paulo Fonseca non cambia idea. Neanche il viaggio che lo ha portato allo stadio di Monza è servito per cambiare il suo ...