Così l’Italia accelera su infrasttrutture digitali e 5G. Le mosse di Inwit

ha perfezionato negli ultimi giorni l’operazione di acquisto di una quota di controllo esclusivo del 52,08% del capitale sociale di Smart City Roma, azienda che alla fine dello scorso anno si era aggiudicata la gara indetta da Roma Capitale per la concessione del progetto Roma 5G. A questo puntodiventa il motore dell’innovazione capitolina, facendo da booster per le reti di ultima generazione. In conseguenza del perfezionamento dell’operazione di acquisto, è stato nominato un nuovo board di Smart City Roma, composto da Andrew Peter McGrath, Michele Gamberini, Antonino Ruggiero, Emilia Trudu e Andrea Mondo. In aggiunta, l’assemblea di Smart City Roma ha provveduto alla nomina di un nuovo Collegio sindacale composto da Eugenio Della Valle, Loredana Genovese e Maria Teresa Bianchi e Francesco Grandolfo ed Edoardo Ginevra.