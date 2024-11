Metropolitanmagazine.it - Calciatore diciannovenne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio: i colpi di pistola dopo una lite

Si chiamava Santo Romano e aveva solo diciannove anni il ragazzola scorsa notte a Sanal, provincia di Napoli. La vittima si trovava con degli amici in piazza Raffaele Capasso; l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violentatra gruppi. Il giovane è statoto in pieno petto dadi arma da fuoco, esplosi da una persona al momento ancora non individuata; trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, pocoil suo arrivo al pronto soccorso. Un altro proiettile ha ferito al gomito un, che però non sarebbe in pericolo di vita. Capasso, nato ad Acerra ma residente a Casoria, era incensurato, e giocava come portiere dell’Asd Micri, formazione che gioca nel campionato di Eccellenza. Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco.