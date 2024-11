Ilfattoquotidiano.it - Binyavanga Wainaina, due romanzi dall’Africa che smontano gli stereotipi

è stato uno dei più influenti intellettuali africani contemporanei e 66thand2nd ha deciso di omaggiarlo ripubblicando Un giorno scriverò di questo posto (tradotto da Giovanni Garbellini) e Come scrivere dell’Africa (traduzione di Massimiliano Bonatto). Il primo testo può essere letto come un memoir che getta una nuova luce sul percorso postcoloniale dell’Africa. Dal 1978 ai giorni nostriracconta non solo la sua storia e quella della sua famiglia, ma racconta la storia del Kenya (il suo Paese), quella dell’Uganda (la terra di nascita della madre) martoriata dalla dittatura sanguinaria di Idi Amin. Racconta la sua passione per i libri e la scrittura, il suo diventare grande, le trasformazioni abbruttenti dell’Africa Occidentale, passando da Jomo Kenyatta a Daniel Toroitich arap Moi.