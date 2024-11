Barcellona Flick | Alluvione Valencia tragedia per la Spagna intera andava sospesa tutta la giornata

Leggi tutto su Sportface.it

Hansi, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Espanyol, parlando della decisione della Liga di far disputare il match: “Fosse stato per me, avrei sospeso l’intero turno di campionato perché quanto accaduto aè unaper la. Ne abbiamo parlato con Ferran Torres, che è di quella zona. Mi rendo conto che non sia facile prendere una decisione in merito. Noi mandiamo il nostro sostegno a tutte le persone colpite, ma decide la Liga“.: “per lala” SportFace.