Bagnaia alza bandiera bianca | Con 29 punti è quasi impossibile Le Sprint non sono nelle mie corde

Francescoè caduto nel corso del terzo giro delladel Gran Premio della Malesia 2024, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Un errore molto pesante, che ha fatto sprofondare Pecco a -29 dal leader del campionato, Jorge Martin (vincitore della mini-gara odierna sulla pista di Sepang), quando restano ancora un massimo di 62in palio. “Purtroppo in quel giro lì ho frenato un po’ più piano per non arrivare al limite e ho dovuto fare più percorrenza. Lì c’è una buca, l’ho presa e la moto si è chiusa. Purtroppo sappiamo quanto curva 9 sia critica, ed esserci arrivato più piano e, soprattutto, con più angolo in quella fase, lì sulla buca, è quello che mi ha fatto cadere. Purtroppo capita. Non doveva capitare, ma capita. Jorge è stato sicuramente furbo e bravo.