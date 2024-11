Lanazione.it - Alluvione nel Pistoiese, ferite ancora aperte. Argine da sistemare e attività in ginocchio

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Montale (Pistoia), 2 novembre 2024 – A un anno dall’l’dell’Agna fapaura, perché non è stato messo in sicurezza e non si conoscono progetti, finanziamenti e tempi di esecuzione di un intervento che pure era indicato da tutti come prioritario. Nella zona industriale di via Guido Rossa, che fu investita da un’ondata di fango e detriti dopo la rottura dell’, una parte delle imprese, cinque su una ventina, non hanno ripreso l’e le altre sono ripartite con grande fatica e spesso riducendo drasticamente il personale. I capannoni della Newdress, la ditta più colpita perché situata proprio di fronte al tratto dell’rotto, sonovuoti. E agli effetti disastrosi dell’, si aggiunge la crisi generale del settore tessile. Di risarcimenti non è arrivato nulla, le aziende hanno fatto tutto da sole, ricorrendo spesso ai debiti con le banche.