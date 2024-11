Lanazione.it - A Campi Bisenzio nasce un bosco didattico e la nuova Bibliocoop Campi Bisenzio (Firenze), 2 novembre 2024 - Una giornata per speciale per Campi Bisenzio che ha visto nascere un bosco didattico e la nuova Bibliocoop: dopo l’alluvione dello scorso novembre, due eventi importanti che hanno il sapore della rinascita e della ripartenza per tutta la comunità . La giornata è iniziata all’insegna del verde, con il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria E. Salgari di Capalle con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Andrea Tagliaferri, Sindaco del Comune di Campi Bisenzio e Franca Frati, Presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Leggi tutto su Lanazione.it (Firenze), 2 novembre 2024 - Una giornata per speciale perche ha vistore une la: dopo l’alluvione dello scorso novembre, due eventi importanti che hanno il sapore della rinascita e della ripartenza per tutta la comunità . La giornata è iniziata all’insegna del verde, con il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria E. Salgari di Capalle con la piantagione deldi circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Andrea Tagliaferri, Sindaco del Comune die Franca Frati, Presidente della sezione soci Coop di

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Lanazione.it)

Campi Bisenzio, 2 novembre 2024 – Domenica 3 novembre torna la "30 'n Piana" di Campi Bisenzio dopo un anno di sosta forzata per l'alluvione che ha flagellato la zona, ed è sold out, ma in via eccezionale gli organizzatori daranno a tutti ...

(Lanazione.it)

A Campi Bisenzio nasce un bosco didattico e la nuova Bibliocoop

un bosco didattico e la nuova Bibliocoop Un gruppo di dipendenti apre un bar in Toscana con l'aiuto dell'ex titolare: nasce Bar Quotidiano

Bar Quotidiano ?? A Campi Bisenzio nasce la “Biblioteca diffusa”, un percorso della conoscenza a tappe lungo il centro storico

la “Biblioteca diffusa”, un percorso della conoscenza a tappe lungo il centro storico A Campi (ri) nasce la biblioteca e diventa diffusa

(ri) la biblioteca e diventa diffusa “ Campi Cer 2024”, nasce la prima Comunità Energetica Campigiana

Cer 2024”, la prima Comunità Energetica Campigiana Alluvione a Campi Bisenzio: nasce il comitato Arca di Noè

A Campi Bisenzio nasce un bosco didattico e la nuova Bibliocoop Campi Bisenzio (Firenze), 2 novembre 2024 - Una giornata per speciale per Campi Bisenzio che ha visto nascere un bosco didattico e la nuova Bibliocoop: dopo l’alluvione dello scorso novembre, due ... (lanazione.it)

Campi Bisenzio (Firenze), 2 novembre 2024 - Una giornata per speciale per Campi Bisenzio che ha visto nascere un bosco didattico e la nuova Bibliocoop: dopo l’alluvione dello scorso novembre, due ... A Campi Bisenzio torna la "30 'n Piana” Campi Bisenzio, 2 novembre 2024 – Domenica 3 novembre torna la "30 'n Piana" di Campi Bisenzio dopo un anno di sosta forzata per l'alluvione che ha flagellato la zona, ed è sold out, ma in via ... (msn.com)

Campi Bisenzio, 2 novembre 2024 – Domenica 3 novembre torna la "30 'n Piana" di Campi Bisenzio dopo un anno di sosta forzata per l'alluvione che ha flagellato la zona, ed è sold out, ma in via ... Alluvione a Campi Bisenzio, un anno dopo, la paura e la ricostruzione A Campi Bisenzio , un anno dopo l'alluvione che ha devastato la città, la paura e l'incertezza persistono. La parte di villa Montalvo , affacciata sul fiume, è ora protetta da un nuovo muro in cemento ... (informazione.it)

Campi Bisenzio (Firenze), 31 ottobre – Un momento speciale, in cui i bambini dell’asilo nido hanno raccolto le olive insieme agli anziani nell’oliveta dell’Rsa. Succede a Campi Bisenzio grazie al progetto promosso dal nido d’infanzia Sacro Cuore, ...