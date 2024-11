Usa 2024 voto anticipato da record | oltre 66 milioni di schede già nell’urna E Biden scivola sulla spazzatura di Trump

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - venerdì 1 novembre 2024)- Mancano quattro giorni all’Election Day americano, ma dine sono già state compilate. In particolare, traper corrispondenza ein presenza nei seggi, già66di aventi diritto hanno espresso la loro preferenza. Secondo i dati dello University of Florida Election Lab, 35di americani hanno già votato di persona, 30 per posta. Questi metodi, secondo gli osservatori, sono in generale preferiti dai democratici. Ma era prevedibile, visto che anche quattro anni fa la tendenza era stata la stessa. Eppure anche grazie a una intensa e capillare campagna repubblicana per invogliare i loro elettori a non attendere il 5 novembre, non sono pochi i sostenitori del Great Old Party ad aver già votato. Di sicuro, la campagna elettorale non è ancora chiusa.