Trump attacca ex deputata Liz Cheney: “Falco di guerra a cui si deve sparare” (Di venerdì 1 novembre 2024) La repubblicana figlia dell'ex vicepresidente Dick Cheney nel mirino del tycoon: "Vediamo come si sente quando i fucili sono puntati sulla sua faccia". La replica: "Come i dittatori minaccia di morte" Donald Trump ha definito l'ex deputata repubblicana Liz Cheney una "war hawk" (“Falco di guerra”) a cui si dovrebbe sparare. Il tycoon ha da Sbircialanotizia.it - Trump attacca ex deputata Liz Cheney: “Falco di guerra a cui si deve sparare” Leggi tutto su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 1 novembre 2024) La repubblicana figlia dell'ex vicepresidente Dicknel mirino del tycoon: "Vediamo come si sente quando i fucili sono puntati sulla sua faccia". La replica: "Come i dittatori minaccia di morte" Donaldha definito l'exrepubblicana Lizuna "war hawk" (“di”) a cui si dovrebbe. Il tycoon ha da

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Liz Cheney nel mirino di: "Mettiamola con fucile che le spara contro, vediamo come si sente";exLiz Cheney: "Falco di guerra a cui si deve sparare";Liz Cheney: "Vorrei vedere cosa penserebbe con un fucile puntato contro" - C'è un terreno sul quale Kamala Harris è in netto vantaggio: Tik Tok; Negli Stati Uniti volano ancora insulti a pochi giorni dall’Election day; Liz Cheney, 'instabile e adoratore di tiranni';: "Liz Cheney 'falco di guerra' ma con il fucile puntato non lo sarebbe"; Approfondisci 🔍

Usa, Trump attacca Liz Cheney: “Mettiamole un fucile davanti alla faccia”

(lapresse.it)

L'ex presidente americano Donald Trump ha lanciato un altro attacco all'ex deputata repubblicana Liz Cheney definendola un "falco della guerra" che potrebbe ...

Trump attacca ex deputata Liz Cheney: “Falco di guerra a cui si deve sparare”

(msn.com)

(Adnkronos) – Donald Trump ha definito l'ex deputata repubblicana Liz Cheney una "war hawk" (“falco di guerra”) a cui si dovrebbe sparare. Il tycoon ha da tempo messo nel mirino la figlia dell' ...

Elezioni Usa, 4 giorni al voto: sale la tensione. Trump choc contro l'ex deputata Cheney: «Bisognerebbe sparargli»

(ilmessaggero.it)

Donald Trump ha definito l'ex deputata repubblicana Liz Cheney una “war hawk ... di primo piano all'interno del comitato ristretto della Camera che indagava sull'attacco prima di essere estromessa, ...

Negli Stati Uniti volano ancora insulti a pochi giorni dall’Election day

(rtl.it)

A pochi giorni dalle elezioni, Donald Trump attacca l’ex deputata repubblicana Liz Cheney che ora sostiene la candidata democratica alle presidenziali Kamala Harris. "E’ un falco da guerra a cui bisog ...