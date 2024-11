Unlimitednews.it - Super Bagnaia primo nella Practice MotoGp a Sepang

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Unlimitednews.it:(MALESIA) (ITALPRESS) – Francesco, con uno straordinario 1’57?679, ha fissato il miglior tempo1 dellaal Gp della Malesia. Il pilota torinese della Ducati ha preceduto di 5 centesimi lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), scivolato senza conseguenze a 2? dalla fine della sessione. Terzo un ottimo Enea Bastianini (Ducati) a quasi 2 decimi, quindi l’Aprilia di Maverick Vinales (+0?462). Quinto posto per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0?617), sesto Fabio Quartararo (Yamaha, +0?624) che nell’ultimo giro a disposizione haato Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0?631). Ottavo posto per Alex Rins (Yamaha), nono Jack Miller (Ktm), decimo Marc Marquez (Ducati Gresini), entratotop ten per il rotto della cuffia. Domattina, alle 7.55 italiane, la gara Sprint (qualifiche alle 3.45).– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).