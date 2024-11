Whatsapp, è possibile liberare lo spazio di archiviazione occupato dalla stessa applicazione di messaggistica sul dispositivo. Sono oltre 2 miliardi gli utenti Whatsapp in tutto il mondo. L’applicazione di messaggistica istantanea, lanciata nel 2009 ed ora appartenente al gruppo Meta, lo stesso che controlla i noti social Facebook ed Instagram, rappresenta una delle app più scaricate di sempre. Se Whatsapp è fondamentale per il tuo lavoro, attiva quest’opzione: ti salverà (Notizie.com)Questa consente non solo di inviare messaggi di testo, documenti, foto, video, audio, ma anche di effettuare chiamate e videochiamate. Per questa ragione, molti utenti hanno deciso di scaricarla, così da rimanere in contatto con amici, parenti o colleghi di lavoro. Notizie.com - Se Whatsapp è fondamentale per il tuo lavoro, attiva quest’opzione: ti salverà Leggi tutto su Notizie.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Notizie.com: Attraverso una funzione di, è possibile liberare lo spazio di archiviazione occupato dalla stessa applicazione di messaggistica sul dispositivo. Sono oltre 2 miliardi gli utentiin tutto il mondo. L’applicazione di messaggistica istantanea, lanciata nel 2009 ed ora appartenente al gruppo Meta, lo stesso che controlla i noti social Facebook ed Instagram, rappresenta una delle app più scaricate di sempre. Seper il tuo: ti(Notizie.com)Questa consente non solo di inviare messaggi di testo, documenti, foto, video, audio, ma anche di effettuare chiamate e videochiamate. Per questa ragione, molti utenti hanno deciso di scaricarla, così da rimanere in contatto con amici, parenti o colleghi di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Attenzione alla truffa che arriva sucon la scusa di offrirvi un; Il datore dinon può utilizzare le conversazioni private diai fini disciplinari; ChatGPT: sfruttalo al massimo con questi 10 prompt da copiare; "Sono il direttore, cerco dipendenti": come funziona la truffa delle offerte diper YouTube; Le 10 migliori piattaforme per artisti per vendere arte online; Nuova truffa al telefono, punta a chi cerca

WhatsApp ha fatto un ottimo lavoro con questo nuovo widget

(telefonino.net)

WhatsApp rinnova il widget dedicato agli aggiornamenti di stato: completa personalizzazione, sia dal punto di vista grafico che funzionale.

WhatsApp Introduce le Liste: Personalizza le Tue Conversazioni

(androidblog.it)

WhatsApp ha concluso il mese di ottobre con un’importante novità per i suoi utenti: la funzionalità Liste. Questa ...

Se ti arriva questo messaggio su WhatsApp, non rispondere

(msn.com)

Se ricevi dei messaggi sospetti su WhatsApp da un numero sconosciuto che chiede: “Posso parlarle?" è una truffa. Scopri come tutelarti ...

Tema scuro WhatsApp: il restyling che migliora il tuo comfort visivo

(assodigitale.it)

Nuovo tema scuro per WhatsAppWhatsApp si prepara a introdurre un aggiornamento atteso che migliorerà notevolmente l'aspetto della sua interfaccia. La ...