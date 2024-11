Natale e lunedì prossimo 4 novembre – com’è tradizione – in piazza Duomo a Trento arriverà il grande albero che verrà addobbato per le feste.Si tratta di un Abete di Douglas proveniente da Candriai; è stato scelto di concerto da Comune e Azienda forestale Trento - Sopramonte Trentotoday.it - Rischiava di cadere sull'asilo nel bosco, sarà l'albero di Natale di Trento Leggi tutto su Trentotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Trentotoday.it: Si avvicina ile lunedì prossimo 4 novembre – com’è tradizione – in piazza Duomo aarriverà il grandeche verrà addobbato per le feste.Si tratta di un Abete di Douglas proveniente da Candriai; è stato scelto di concerto da Comune e Azienda forestale- Sopramonte

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: ??disull'nel, sarà l'albero di Natale della città; FOTONOTIZIA | Via Nuvolari, carico pesante rischia di staccarsi dal camion; Approfondisci 🔍

Aperto in Italia il primo asilo nel bosco

(nostrofiglio.it)

Nella campagna di Ostia Antica ha aperto il primo asilo (nido e materna) nel bosco dove si insegna ai bambini attraverso l'esperienza e il contatto con la natura. A quale bambino non piacerebbe ...

Il tribunale islandese assolve Gudmundsson

(rainews.it)

Gudmundsson, che rischiava una condanna da uno a 16 anni di reclusione, non era presente alla pronuncia della sentenza e ha seguito tutto da Firenze, visto che in mattinata si è allenato con il ...

Asilo a tutte le donne afgane, le misure dei talebani sono persecuzione

(ilsole24ore.com)

Quello che chiedeva, con l'asilo, era di vivere liberamente e disporre degli stessi diritti degli uomini. Gli eurogiudici hanno premesso che, “dopo il ritorno del regime dei talebani in ...

Aurora, morta cadendo dal terrazzo: l'ex fidanzato di 15 anni fermato per omicidio

(vanityfair.it)

La Procura per i minori di Bologna lunedì pomeriggio ha disposto il fermo del 15enne, già indagato per il caso di Aurora, sua ex fidanzata, morta cadendo dal terrazzo a Piacenza. L'accusa è di ...