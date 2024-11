Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo trailer esalta PS5 Pro ed il PSSR - Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al supporto di Ratchet & Clank: Rift Apart a PS5 Pro, volto a mettere in risalto il comparto tecnico potenziato sulla nuova console del colosso giapponese. Pochi giorni dopo la condivisione di tutti i dettagli sulle due modalità grafiche del gioco su PlayStation 5 Pro, Sony ha deciso di realizzare un breve trailer promozionale impreziosito dal commento di alcuni sviluppatori di Insomniac Games, con l’obiettivo di mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche principali offerte dal supporto alla console. Game-experience.it - Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo trailer esalta PS5 Pro ed il PSSR Leggi tutto su Game-experience.it (Game-experience.it - venerdì 1 novembre 2024)- Sony Interactive Entertainment ha pubblicato undedicato al supporto dia PS5 Pro, volto a mettere in risalto il comparto tecnico potenziato sulla nuova console del colosso giapponese. Pochi giorni dopo la condivisione di tutti i dettagli sulle due modalità grafiche del gioco su PlayStation 5 Pro, Sony ha deciso di realizzare un brevepromozionale impreziosito dal commento di alcuni sviluppatori di Insomniac Games, con l’obiettivo di mettere in risalto quelle che sono le caratteristiche principali offerte dal supporto alla console.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:and Clank Rift Apart: disponibile l’aggiornamento per PS5 Pro;& Clank: Rift Apart ora supporta PS5 Pro con due nuove modalità grafiche grazie a una patch; Marvel's Spider-Man 2 e& Clank Rift Apart: i preset PS5 PRO non hanno più segreti;& Clank Rift Apart: salvare l'universo è più divertente che mai!;& Clank: Rift Apart ora supporta PS5 Pro con due nuove modalità grafiche grazie a una patch;& Clank: Rift Apart per PS5 oggi è a meno di METÀ PREZZO (-53%); Approfondisci 🔍

PS5 Pro e PC a confronto: meglio PSSR, FSR o DLSS in Ratchet & Clank: Rift Apart?

(multiplayer.it)

Digital Foundry ha messo a confronto le tecnologie di upscaling di PS5 Pro e PC per capire quale si comporta meglio in Ratchet & Clank Rift Apart fra PSSR, FSR e DLSS.

Ratchet & Clank: Rift Apart ora supporta PS5 Pro con due nuove modalità grafiche grazie a una patch

(msn.com)

Insomniac Games ha pubblicato la patch 1.005.000 di Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 che aggiunge nuove modalità grafiche e opzioni per il ray-tracing ad hoc per PS5 Pro, in vista del lancio della ...

Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank Rift Apart: i preset PS5 PRO non hanno più segreti

(everyeye.it)

Insomniac Games descrive le migliorie grafiche e le funzionalità avanzate dei preset PS5 PRO di Marvel's Spider-Man 2 e Ratchet & Clank Rift Apart ...

Insomniac Talks Up PS5 Pro And PSSR While Showing Off Ratchet & Clank: Rift Apart Pro-Enhanced Gameplay

(psu.com)

In a new trailer less than a week before the PS5 Pro launches, Insomniac Games developers talk up the PS5 Pro's features and PSSR's capabilities.