Questa è propaganda Montanari provoca e Letizia Moratti lo zittisce | Io c' ero | Video

"Questa è propaganda". Montanari provoca e Letizia Moratti lo zittisce: "Io c'ero"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: "Sono vittima e con gli avvocati stiamo seguendo da vicino la vicenda. Lo scenario è inquietante, funzionari pubblici che fanno uso illegale di dati riservati. Questo è un problema che non riguarda me ma tutti i cittadini, è difficile da dire chi sia il mandante"., ex sindaco di Milano, è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, per parlare del caso spioni e dossieraggio. In collegamento c'è anche Tomaso, il rettore dell'Università per stranieri di Siena che come sempre ne fa questione squisitamente politica, e di un solo colore: "Siamo davvero molto a rischio. Bisognerà conoscere le responsabilità personali ma la destra è dentro fino al collo. La Meloni deve dire che questo schifo è in casa sua. Ma che idea hanno di politica? L'Italia ha un problema di cybersicurezza, siamo veramente esposti".