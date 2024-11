Gaeta.it - Milano abbraccia l’arte: il Museo Caruso premiato nell’ADI Design Index 2024

(Gaeta.it - venerdì 1 novembre 2024)- Il, inaugurato nel 2023 all'interno del Palazzo Reale di Napoli, ha ottenuto un significativo riconoscimento: è stato scelto per far parte dell'ADI, un'importante selezione dei progetti diitaliano. Questo prestigioso traguardo è il risultato della collaborazione tra diversi professionisti, tra cui la curatrice Laura Valente, che ha fortemente voluto realizzare il primopubblico dedicato al grande tenore Enrico. Al suo fianco, il team di NEO, Narrative Environments Operas, ha fornito un contributo cruciale per dar vita a questa iniziativa. L'importanza dell'ADIL'ADIè una vetrina annuale che mette in luce le migliori idee e realizzazioni nel campo delin Italia.