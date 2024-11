calarsi in un bar attraverso un finestrone raggiunto tramite l’ausilio di una scaletta, e di cui aveva mandato in frantumi il vetro, è stato costretto a risalire e a fuggire senza bottino, grazie all’allarme che ha richiamato sul posto i Lecceprima.it - Ladro “acrobata” si cala nel bar da un finestrone, ma scatta l’allarme e fugge a mani vuote Leggi tutto su Lecceprima.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lecceprima.it: CALIMERA/CASTRI DI LECCE - Dopo l’ardua impresa dirsi in un bar attraverso unraggiunto tramite l’ausilio di una scaletta, e di cui aveva mandato in frantumi il vetro, è stato costretto a risalire e a fuggire senza bottino, grazie alche ha richiamato sul posto i

Ladro acrobata cade mentre si cala dal balcone, arrestato

Si è introdotto in un appartamento e mentre si calava dal balcone è caduto rompendosi una gamba. Il ladro acrobata mancato è stato bloccato da una coppia di inquilini dello stabile. (ANSA) ...

Ladro acrobata cade dal balcone e finisce a Torrette

Un 30enne italiano si rompe una gamba a Chiaravalle, arrestato dai carabinieri e soccorso Si è introdotto in un appartamento e mentre si calava dal balcone è caduto rompendosi una gamba. Fine inglorio ...

Ladro acrobata tenta il furto in un condominio, ma cade dal balcone e si rompe una gamba. Arrestato e ricoverato

L'acrobata mancato è stato bloccato da una coppia di inquilini dello stabile, il 36enne si trova al Torrette, non in gravi condizioni ...

Ladro si intrufola in casa ma non ruba nulla, stende il bucato e prepara la cena lasciando un biglietto: ecco cosa ha scritto

La serratura della porta scassinata. In casa, però, il ladro non ha portato via nulla. Tutto il contrario: ha riassettato le stanze, steso i panni, fatto la spesa e cucinato. E l'unica cosa ...