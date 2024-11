L’addio del ds del Foggia: “Il colpevole di questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra” (Di venerdì 1 novembre 2024) è bufera in casa Foggia. Dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola si dimette anche il direttore sportivo Domenico Roma: `Rimetto il Leggi tutto su Calciomercato.com (Di venerdì 1 novembre 2024) è bufera in casa. Dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola si dimette anche il direttore sportivo Domenico Roma: `Rimetto il

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’del ds del: “Ildi questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra”; L'del ds del: "Ildi questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra"; SERIE C GIRONE C -, dopo il ko nel derby si dimette anche il ds Roma; Bocchino adà il via al ritorno dei finiani. Fratelli d'Italia verso il congresso cittadino: sfida De Martino-Cascarano; Il Cerignola sbanca lo Zaccheria e si prende il derby di Capitanata. Notte horror per il

L’addio del ds del Foggia: “Il colpevole di questo tracollo sono solo io che ho costruito la squadra”

(calciomercato.com)

è bufera in casa Foggia. Dopo la sconfitta nel derby contro il Cerignola si dimette anche il direttore sportivo Domenico Roma: `Rimetto il mio mandato nelle mani.

Foggia, si dimette anche Roma: “Sono io il colpevole”

(tuttocalciopuglia.com)

Continua il caos in quel di Foggia. Dopo le dimissioni di Ezio Capuano e Brambilla, rimette il suo mandato anche il ds Domenico Roma. Fatale la sconfitta contro l’Audace ...

DS Foggia: "Le dimissioni di Capuano? A caldo è inutile prendere decisioni"

(tuttomercatoweb.com)

Il direttore sportivo del Foggia, Domenico Roma, ha commentato le parole di Ezio Capuano, che al termine della sconfitta contro il Sorrento ha rimesso.

Foggia, UFFICIALE: addio a Capuano, il club accetta le dimissioni e il tecnico rinuncia allo stipendio

(calciomercato.com)

Il Foggia saluta ufficialmente il tecnico Ezio Capuano: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver preso atto delle dimissioni di mister Ezio Capuano che, nonostante le interlocuzioni con quest ...