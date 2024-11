Incidente mortale sulla statale 118, perde la vita un motociclista all'altezza di Corleone (Di venerdì 1 novembre 2024) Incidente mortale sulla statale 118, all'altezza di Corleone: un motociclista ha perso la vita scontrandosi con un mezzo agricolo. La strada è stata chiusa al traffico e l'Anas ha istituito percorsi alternativi, sulla statale 189 e la statale 121.Sul posto sono intevenute le forze dell'ordine Palermotoday.it - Incidente mortale sulla statale 118, perde la vita un motociclista all'altezza di Corleone Leggi tutto su Palermotoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024)118, all'di: unha perso lascontrandosi con un mezzo agricolo. La strada è stata chiusa al traffico e l'Anas ha istituito percorsi alternativi,189 e la121.Sul posto sono intevenute le forze dell'ordine

Incidente mortale sulla statale 118, perde la vita un motociclista all'altezza di Corleone

La vittima si è scontrata con un mezzo agricolo. La strada è chiusa e sono stati istituiti percorsi alternativi ...

Incidente mortale nel palermitano, la vittima giovane di 22 anni

Incidente mortale a Corleone. 0Un motociclista di 22 anni Giuseppe Raziano si è scontrato contro un trattore nei pressi della strada statale 188. Sono intervenuti i sanitari del 118 e […] ...

Incidente mortale a Corleone, la vittima è un giovane di ventidue anni

PALERMO- Un giovane di 22 anni, Giuseppe Raziano, mentre era sulla propria moto, si è scontrato con un trattore nei pressi della strada statale 188 a Corleone morendo sul colpo.