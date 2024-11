intervento dei vigili del fuoco, poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e venerdì. I pompieri sono dovuti intervenire per le fiamme divampate all’interno di un casolare abbandonato a Minerbio, in via Ronchi superiore Bolognatoday.it - Incendio in un casolare, intervento dei vigili del fuoco | FOTO Leggi tutto su Bolognatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Bolognatoday.it: QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYdeidel, poco dopo la mezzanotte, nella notte tra giovedì e venerdì. I pompieri sono dovuti intervenire per le fiamme divampate all’interno di unabbandonato a Minerbio, in via Ronchi superiore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:in undeidel fuoco | FOTO;in una Minerbio;a Sant’Agata Feltria:deidel Fuoco in via Della Rupina;in un’azienda di cromatura a Thiene:tempestivo deidel Fuoco;deidel fuoco per l'estinzione di unin unagricolo; Fiamme in un, paura nella notte: una persona intossicata dal fumo; Approfondisci 🔍

Violento incendio distrugge un casolare nel Bolognese

(bolognatoday.it)

Le fiamme hanno distrutto completamente l'edificio a San Benedetto Val di Sambro. L'intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco è durato ore. Indagini in corso sulle cause dell'incendio ...

Como principio di incendio in un appartamento. Intervento dei Vigili del Fuoco

(valtellinanews.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco a Como, giovedì 31 Ottobre intorno alle 18.00 circa per un principio di incendio in un appartamento.

Incendio in un appartamento: intossicata una donna. Crolla il tetto, pompieri al lavoro per ore. Gravissimi i danni

(msn.com)

ZIMELLA (VERONA) - Una donna è rimasta intossicata per aver respirato del fumo nel corso di un incendio che ha coinvolto un'abitazione la notte tra mercoledì 30 ...

Esplode la bombola di gas. In casa divampa l’incendio

(msn.com)

L’immobile andato in fiamme è l’abitazione natale di don Pasquino Borghi. Lo scoppio in cucina. Intossicato il custode di 66 anni, non è in pericolo di vita. .