In difesa del risparmio L’Abi | meno tasse o va all’estero Pressing di Bankitalia sulla Bce

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Quotidiano.net: Roma, 1 novembre 2024 – Quasi cinquemila miliardi di euro, due volte il Pil, una riserva di denaro che, nonostante la crisi degli ultimi anni, fa degli italiani uno dei popoli più “si“ del mondo. Un “tesoro” che però è anche un valore per il futuro e che può dare la spinta che serve a un’economia che sta rallentando. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze,Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia,con Giovanni Azzone, Presidente di ACRI,con Dominique Goursolle-Nouhaud, Presidente di ESBG - European Savings and Retail Banking Group,con Isidro Fainé, Presidente di WSBI - Istituto mondiale delle casse die del retail banking,e con Antonio Patuelli, Presidente di ABI in occasione dell'intervento alla cerimonia della 100^ Giornata Mondiale del, Roma, 31 ottobre 2024.