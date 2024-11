Lettera43.it - Il boom della cocaina rosa e i nuovi business dei narcos

(Lettera43.it - venerdì 1 novembre 2024)- Quando una decina di anni fa su Internet cominciò a girare un reportage su un “narcolaboratorio” in Messico, nessuno pensò di essere davanti all’inizio di una nuova era del traffico di droga a livello mondiale. Nel video si vedevano tre uomini con passamontagna, cappellino e magliette delle autodefensas –gruppi armati sorti in zone rurali del Messico verso il 2010 per, paradossalmente, combattere i– mentre, sotto una tettoia improvvisata in mezzo a una boscaglia, “cuocevano” la metanfetamina dentro vecchi bidoni di benzina. Da allora – erano gli anni in cui uscì la serie Breaking Bad e la metanfetamina stava prendendo piede un po’ dappertutto -, il termine “narcolaboratorio” è diventato una costante nel gergo poliziesco e giornalistico messicano. Ma, soprattutto, negli anni il Messico si è imposto come il più grande produttore di droghe sintetiche a livello mondiale.