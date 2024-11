Giornata mondiale vegan, un evento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a stili di vita che tutelano non solo gli animali, ma anche l’ambiente. In quest’ottica, Altromercato, leader italiano nel commercio giusto, si distingue per la sua vasta gamma di prodotti Equi & Veg, realizzati con ingredienti provenienti da filiere sostenibili. Questo articolo esplorerà i principi etici che guidano l’azienda e alcune delle proposte culinarie disponibili per chi sceglie di seguire una dieta vegan. Il valore del rispetto nel commercio giusto Il rispetto costituisce la pietra miliare della proposta di Altromercato. Questo principio non si limita semplicemente al trattamento equo delle persone coinvolte nelle filiere produttive, ma si estende anche al benessere degli animali e alla salvaguardia dell’ambiente. Gaeta.it - Giornata mondiale vegan: Altromercato mette in risalto la sua offerta sostenibile Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Oggi, 1° novembre, ricorre la, un evento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo a stili di vita che tutelano non solo gli animali, ma anche l’ambiente. In quest’ottica,, leader italiano nel commercio giusto, si distingue per la sua vasta gamma di prodotti Equi & Veg, realizzati con ingredienti provenienti da filiere sostenibili. Questo articolo esplorerà i principi etici che guidano l’azienda e alcune delle proposte culinarie disponibili per chi sceglie di seguire una dieta. Il valore del rispetto nel commercio giusto Il rispetto costituisce la pietra miliare della proposta di. Questo principio non si limita semplicemente al trattamento equo delle persone coinvolte nelle filiere produttive, ma si estende anche al benessere degli animali e alla salvaguardia dell’ambiente.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:mette in risalto la sua offerta sostenibile; WorldDay: la proposta equa&veg di; L'Unione Europea e il Turismo delle Radici: Un'opportunità Economica e Culturale da Sfruttare; Concerto di arie napoletane in memoria di Loredana Martinez al Teatro Anfitrione; Sabato 13 maggio Rava e Fava organizza una colazione equosolidale; La festa di compleanno di Stefano De Martino: torta particolare, invitati, vestito scelto per festeggiare; Approfondisci 🔍

Il 1° Novembre è anche la Giornata Mondiale dei vegani

(corrierenazionale.it)

L’1 novembre è anche la Giornata mondiale dei Vegani e l'Italia è risultata al primo posto in Ue, insieme alla Germania, per la percentuale di persone (59%) che dichiara di mangiare meno carne.

Giornata mondiale dei vegani, da Joaquin Phoenix a Natalie Portman e Michelle Pfeiffer: chi sono i vip che si sono "convertiti"

(leggo.it)

L'1 novembre è il World Vegan Day. Dalla salvaguardia del pianeta al contrasto degli allevamenti animali intensivi fino alla salute: ideali che stanno spingendo sempre più persone ...

World Vegan Day, la festa del 1 novembre

(ilmanifesto.it)

Si celebra domani, 1 novembre, il World Vegan Day, una giornata mondiale di sensibilizzazione per orientare gli onnivori su un’alimentazione più salutare e meno impattante. Secondo l’ultimo rapporto ...

Vegan Day 2024, le ragioni per ridurre (o eliminare) oltre alla carne anche uova e latticini

(iodonna.it)

Gli italiani sono al primo posto, insieme ai tedeschi, per percentuale di persone (59%) che dichiara di mangiare meno carne. L’Italia è ai primi posti in UE anche per consumo e accettazione di protein ...