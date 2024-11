Fiorentina di Palladino vince sul campo del Genoa allenato da Gilardino: decisivo il guizzo di Gosens quarta vittoria consecutiva per la Fiorentina, che scavalca la Juventus in classifica e si piazza al terzo posto insieme all’Atalanta. A Genova basta l’1-0 e i rossoblu, fanalino di coda, non possono che aspettare l’esordio di Balotelli sperando Calcionews24.com - Fiorentina, quarta vittoria consecutiva per Palladino, ma non tutto funziona. Ma perché due club importanti non sono andati su di lui? Leggi tutto su Calcionews24.com ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Calcionews24.com: Ladivince sul campo del Genoa allenato da Gilardino: decisivo il guizzo di Gosensper la, che scavalca la Juventus in classifica e si piazza al terzo posto insieme all’Atalanta. A Genova basta l’1-0 e i rossoblu, fanalino di coda, non posche aspettare l’esordio di Balotelli sperando

Fiorentina, quarta vittoria consecutiva per Palladino, ma non tutto funziona. Ma perché due club importanti non sono andati su di lui?

Genoa-Fiorentina IL TABELLINO GENOA - Leali, Sabelli, Vogliacco, Vazquez, Matturro; Thorsby, Frendrup, Badelj, Martin; Pinamonti, Ekhator FIORENTINA - De ...