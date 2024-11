Disagi per la differenziata a Sezze | le precisazioni dell’amministratore SPL Antonio Ottaviani

Leggi tutto su Dayitalianews.com

(Dayitalianews.com - venerdì 1 novembre 2024)- Negli ultimi giorni, alcune zone dihanno riscontrato disservizi nel servizio di raccoltaporta a porta. La Servizi Pubblici Locali(SPL) ha deciso di fornire delle spiegazioni sui motivi di queste difficoltà, per garantire trasparenza e raccogliere il supporto dei cittadini. L’amministratore unico di SPL,, ha sottolineato che il problema non è stato causato da inadempienze della società, ma da circostanze imprevedibili che hanno reso complessa la gestione. “Non intendiamo scaricare responsabilità, ma è importante riconoscere l’impegno dei nostri operatori che lavorano ogni giorno su un territorio ampio e articolato,” ha affermato. “Ci sono giorni in cui, purtroppo, non tutto procede come sperato”.