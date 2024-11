Lanazione.it - "Di un’altra voce sarà la paura" di Yuleisy Cruz Lezcano sarà presentato a Pisa

(Lanazione.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 - "Dila" è il titolo della raccolta della poetessa, edito quest’anno da Leonida edizioni, che verràsabato 9 novembre, presso la libreria Erasmus dialle 17,30. La raccolta racchiude storie attuali e vere di donne vittime di violenza presenti nella cronaca, narrate in chiave poetica. Sono poesie pensate per darealle donne e dove si è evidenziato quanto sia straziante subire violenza, da persone sconosciute o familiari, e quanto cambi totalmente la vita di queste donne. L’incontro diventa un’occasione di sensibilizzazione verso il fenomeno della violenza sulle donne: purtroppo non se ne parla abbastanza, nella modalità giusta, che è quella di supporto e di aiuto, soprattutto psicologico senza pregiudizi o colpevolizzazione.