Cnn | Israele preparato a attacco Iran

Israele è a un "alto livello di preparazione" in attesa di una potenziale risposta dell'Iran agli attacchi aerei del 26 ottobre. Lo dice una fonte militare alla Cnn.L'azione Iraniana sarebbe la risposta agli attacchi israeliani contro batterie antiaeree e siti radar in Iran, a loro volta reazione a un attacco missilistico subito il 1°ottobre. Mercoledì la Cnn,citando fonti di governo Iraniane,aveva riferito l'intenzione di Teheran di colpire in modo "definitivo e doloroso" Israele, indicando una data prima delle elezioni Usa Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Servizitelevideo.rai.it: 12.27è a un "alto livello di preparazione" in attesa di una potenziale risposta dell'agli attacchi aerei del 26 ottobre. Lo dice una fonte militare alla Cnn.L'azioneiana sarebbe la risposta agli attacchi israeliani contro batterie antiaeree e siti radar in, a loro volta reazione a unmissilistico subito il 1°ottobre. Mercoledì la Cnn,citando fonti di governoiane,aveva riferito l'intenzione di Teheran di colpire in modo "definitivo e doloroso", indicando una data prima delle elezioni Usa

