"Ancora non eravamo nell'Rsa". Senaldi e Del Debbio mandano ko Biden: studio in visibilio | Video - "La storia ci dice che con Trump Putin non ha invaso l'Ucraina". A dirlo è Pietro Senaldi, ospite di 4 di Sera nella puntata di venerdì 1 novembre. Qui il condirettore di Libero ricorda la presidenza del tycoon, ora in corsa per la Casa Bianca. "Io ricordo che qualche settimana prima che Mosca invadesse Kiev - prosegue nello studio di Paolo Del Debbio -, Biden fece una gaffe e disse: 'ma cosa sarà mai se Putin invade l'Ucraina?". Immediata la reazione del conduttore che prende la palla al balzo e sbeffeggia il presidente uscente: "Non eravamo Ancora nell'Rsa ma". E tutto il pubblico reagisce con una sonora risata, Senaldi compreso. D'altronde Biden non è nuovo agli scivoloni. Basti pensare quello più recente, in cui ha definito gli elettori del suo "nemico", "spazzatura". Liberoquotidiano.it - "Ancora non eravamo nell'Rsa". Senaldi e Del Debbio mandano ko Biden: studio in visibilio | Video Leggi tutto su Liberoquotidiano.it (Liberoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- "La storia ci dice che con Trump Putin non ha invaso l'Ucraina". A dirlo è Pietro, ospite di 4 di Seraa puntata di venerdì 1 novembre. Qui il condirettore di Libero ricorda la presidenza del tycoon, ora in corsa per la Casa Bianca. "Io ricordo che qualche settimana prima che Mosca invadesse Kiev - proseguedi Paolo Del-,fece una gaffe e disse: 'ma cosa sarà mai se Putin invade l'Ucraina?". Immediata la reazione del conduttore che prende la palla al balzo e sbeffeggia il presidente uscente: "Non'Rsa ma". E tutto il pubblico reagisce con una sonora risata,compreso. D'altrondenon è nuovo agli scivoloni. Basti pensare quello più recente, in cui ha definito gli elettori del suo "nemico", "spazzatura".

Anziani legati e maltrattati nella Rsa a Salerno, il sindaco: “Storia raccapricciante”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è intervenuto sull'operazione dei carabinieri che ieri ha portato alla scoperta di una struttura lager per anziani ...

Nuove RSA Sovigliana, In Comune per Vinci fa esposto alla Corte dei Conti

Con il voto in consiglio comunale dello scorso 10 settembre delle delibere propedeutiche all'avvio dei lavori, sembrava essere 'messa in cantiere' la ...

Nuove Rsa Sovigliana, VinciAmo (Cdx): "Scelta del sindaco difficilmente difendibile"

"Chiaramente comprendiamo che davanti ad un esposto alla Corte dei Conti il sindaco debba cercare di difendere ancora di più una scelta scriteriata. Il ...

Rsa Stella, slitta il trasloco. Si allungano i tempi dei lavori: "Ma gli anziani stanno bene"

I lavori sono indietro e sembra improbabile il trasferimento di tutti gli ospiti della struttura pubblica Rsa Stella di Monsummano ... di cui la maggior parte non autosufficienti, resteranno ancora un ...