Spazionapoli.it - Affare Juve-Napoli, l’agente spiazza: apertura al colpo per gennaio

Leggi tutto su Spazionapoli.it

(Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- Le dichiarazioni del procuratore scatenano la fantasia dei tifosi partenopei, il messaggio è chiaro: spuntano le condizioni per l’arrivo al. Giorni di duro lavoro in casa, con il mirino puntato alla spettacolare sfida del Maradona in programma domenica. Sono giorni intensi, tuttavia, anche fuori dal campo poiché la società è al lavoro per migliorare la rosa da consegnare ad Antonio Conte. Il club sta preparando nuovi colpi per la sessione di mercato invernale, che avrà inizio ufficialmente il 2. Gli azzurri sono alla ricerca di un profilo affidabile per il reparto di difesa, con diversi nomi presenti nel taccuino del ds Giovanni Manna. Importanti aggiornamenti arrivano proprio dal procuratore di un obiettivo, di proprietà dellantus, che ha evidenziato le condizioni per realizzare l’arrivo alle pendici del Vesuvio.