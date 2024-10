Ilrestodelcarlino.it - Vis, i numeri giusti per sfidare la capolista

(Di giovedì 31 ottobre 2024) PESARO La classifica si fa intrigante, la questione si fa interessante. Nella gara degli autogol – di fatto 5 comprese le due espulsioni autoinflitte dai rossoblù – la Vis è uscita da Gubbio con il massimo dei punti (si gioca solo per vincere, il diktat di Stellone) e il minimo dei rischi. Il più grosso era quello di farsi trascinare nella spirale dell’agonismo rabbioso, che ha finito per ritorcersi contro i Lupi. I biancorossi ne sono usciti senza macchia, nell’imminenza della sfida allaPescara, e per una volta, dopo tanti torti, bisogna riconoscere che con l’arbitraggio è andata grassa. Il tecnico ha vinto la sua personale scommessa: quella di mantenere competitiva anche una squadra ribaltata per metà, con il quasi deb Nina addirittura esterno sinistro, ruolo nel quale in questa stagione si sono cimentati in tanti.