Vaga a piedi in autostrada, paura per un anziano in stato di choc: salvato dalla polizia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia sfiorata in autostrada. Un brutto episodio che solo l'intervento della polizia stradale di Giardini Naxos ha evitato si trasformasse in tragedia per un uomo che si aggirava a piedi in stato confusionale sull'autostrada A/18, direzione Catania-Messina nei pressi dello svincolo di Giarre Messinatoday.it - Vaga a piedi in autostrada, paura per un anziano in stato di choc: salvato dalla polizia Leggi tutto 📰 Messinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tragedia sfiorata in. Un brutto episodio che solo l'intervento dellastradale di Giardini Naxos ha evitato si trasformasse in tragedia per un uomo che si aggirava ainconfusionale sull'A/18, direzione Catania-Messina nei pressi dello svincolo di Giarre

