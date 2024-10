Gaeta.it - Sette condanne per stalking nei confronti dell’infettivologo Matteo Bassetti: i dettagli del caso

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio diha segnato le cronache italiane, coinvolgendo, noto infettivologo genovese, che è stato preso di mira da un gruppo diindividui opposti alla campagna vaccinale contro il Covid-19. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito sull’importanza della sicurezza personale in una società dove le opinioni sono spesso polarizzate, in particolare sulle questioni sanitarie., attivo nel promuovere i vaccini, ha infatti denunciato un comportamento di pressione e molestie durato diversi giorni, avvenuto nell’agosto del 2021. Leemesse dal giudice Nel recente sviluppo del, è emerso chepersone legate al canale Telegram “Basta Dittatura” sono state condannate per le loro azioni neidel medico.