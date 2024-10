Se Mi Lasci Non Vale cancellato e chiusura anticipata: Rai allo sbaraglio (Di giovedì 31 ottobre 2024) La gestione dei palinsesti Rai sembra essere in un momento di forte crisi, con una serie di insuccessi che mettono in discussione le scelte strategiche della rete. Dopo la chiusura del programma A Casa di Maria Latella su Rai3, che ha concluso il suo percorso nel disinteresse generale, la Rai ha chiuso L'Altra Italia di Antonino Monteleone e cancellato Se Mi Lasci Non Vale condotto da Luca Barbareschi. La brutta copia di Temptation e Ultima Fermata chiuderà con ben tre settimane di anticipo a causa degli ascolti TV disastrosi. Se Mi Lasci Non Vale sembrava destinato a fallire sin dall'inizio. La prima puntata del programma, andata in onda il 21 ottobre 2024, ha registrato un magro 1.8% di share, attirando solo 321mila spettatori. Un risultato ben al di sotto delle aspettative, che non è migliorato nella seconda puntata del 29 ottobre, con un leggero incremento al 1. Tvpertutti.it - Se Mi Lasci Non Vale cancellato e chiusura anticipata: Rai allo sbaraglio Leggi tutto 📰 Tvpertutti.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La gestione dei palinsesti Rai sembra essere in un momento di forte crisi, con una serie di insuccessi che mettono in discussione le scelte strategiche della rete. Dopo ladel programma A Casa di Maria Latella su Rai3, che ha concluso il suo percorso nel disinteresse generale, la Rai ha chiuso L'Altra Italia di Antonino Monteleone eSe MiNoncondotto da Luca Barbareschi. La brutta copia di Temptation e Ultima Fermata chiuderà con ben tre settimane di anticipo a causa degli ascolti TV disastrosi. Se MiNonsembrava destinato a fallire sin dall'inizio. La prima puntata del programma, andata in onda il 21 ottobre 2024, ha registrato un magro 1.8% di share, attirando solo 321mila spettatori. Un risultato ben al di sotto delle aspettative, che non è migliorato nella seconda puntata del 29 ottobre, con un leggero incremento al 1.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Se mi, Luca Barbareschi e l’ennesimo disastro Rai; Anche ‘Se mi’ chiude; "Se mi", 5 coppie si mettono in gioco; Se mi, lo show di Luca Barbareschi in tv stasera è un esperimento sociale; “Se mi”, Luca Barbareschi al discount delle coppie; Barbareschi, 'Se mi' esperimento sociale in tv; Approfondisci 🔍

“Se mi lasci non vale”, stop al programma di Luca Barbareschi dopo gli ascolti flop: quando sarà l’ultima puntata

(tag24.it)

Perché "Se mi lasci non vale" chiude? Gli ascolti flop del programma di Luca Barbareschi hanno spinto la Rai alla chiusura anticipata.

“Se mi lasci non vale”, Luca Barbareschi al discount delle coppie

(repubblica.it)

Multischermo / Su Rai 2 il programma che mette a confronto uomini e donne in un resort smandrappato dell’amore ...

Se mi lasci non vale

(libero.it)

Tutto quello che c'è da sapere su Se mi lasci non vale, il reality in prima serata di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi: quando va in onda e come funziona.

Ascolti tv, Berlinguer si impenna ma Floris fa il boom su La7. Se Mi Lasci non vale? Rai2 a picco

(affaritaliani.it)

I casi di Teresa Battaglia vince su Rai1. Male il reality condotto da Barbareschi su Rai2. DiMartedì vs E' sempre Cartabianca? I trend degli ascolti tv ...