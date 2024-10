Sanità, Ordini infermieri: “O no chiusura a colleghi stranieri ma rispettare i requisiti” (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Comprendiamo la logica della cooperazione internazionale, che è già un modello in diversi Paesi, e non siamo mai stati chiusi nei confronti della possibilità di accogliere colleghi dall'estero. Chiediamo, però, il rispetto di determinati requisiti sulla formazione linguistica e professionale, come la certificazione della lingua italiana livello B1, titoli abilitanti previsti e riconosciuti Sanità, Ordini infermieri: “O no chiusura a colleghi stranieri ma rispettare i requisiti” L'Identità. Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Comprendiamo la logica della cooperazione internazionale, che è già un modello in diversi Paesi, e non siamo mai stati chiusi nei confronti della possibilità di accoglieredall'estero. Chiediamo, però, il rispetto di determinatisulla formazione linguistica e professionale, come la certificazione della lingua italiana livello B1, titoli abilitanti previsti e riconosciuti: “O noma” L'Identità.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sanità,: "O no chiusura a colleghi stranieri ma rispettare i requisiti"; edei Medici e degliuniti per la sicurezza degli operatori sanitari; Daspo delle cure per chi aggredisce medici e: 3 anni senza assistenza sanitaria gratuita; Piemonte, dietrofront della Regione su delibera che demedicalizza ambulanze; Infermiera accoltellata, il presidente dell'Ordine Senni: "Il personale sanitario dovrà imparare anche ad autodifendersi"; Elezioni Ordine, il presidente Zito: ‘Lista ‘Noi’ non verrà ammessa’; Approfondisci 🔍

Sanità, Ordini infermieri: "O no chiusura a colleghi stranieri ma rispettare i requisiti"

(adnkronos.com)

Fnopi, 'priorità aumentare attrattività professione e su questo chiediamo segnali incoraggianti' ...

Infermieri. Fnopi: “La Federazione non è un sindacato, no a strumentalizzazioni”

(quotidianosanita.it)

“Rispetto agli attacchi e alle polemiche strumentali di questi giorni di alcuni sindacati che vorrebbero una partecipazione attiva della FNOPI nelle iniziative sindacali in atto, va chiarito che la le ...

Sanità: liste attesa, Ordini infermieri: "Bene Ddl Governo, percorso coraggioso"

(msn.com)

"Apprezziamo nel complesso il disegno di legge del Governo sulle prestazioni sanitarie. Un provvedimento che rappresenta un'occasione importante per adeguare l'ottimizzazione dei percorsi di presa in ...

Statali in sciopero contro la manovra, si ferma anche la sanità: “Servono assunzioni, stabilizzazione dei precari e stipendi più alti”

(informazione.it)

Lo sciopero del pubblico impiego del 31 ottobre è la prima risposta dei lavoratori del comparto della sanità alla legge di bilancio del governo Meloni. Una protesta che, anticipando la grande mobilita ...