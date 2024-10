Ospedale Bellaria di Bologna, sanitari da dieci e lode (Di giovedì 31 ottobre 2024) Leggo sempre di tagli alla sanità, ma nonostante ciò posso testimoniare che all'Ospedale Bellaria di Bologna, reparto oncologia, sono veramente al top in quanto a professionalità, tenendo conto anche della delicatezza delle malattie seguite. Stessa professionalità che ho riscontrato in cardiologia quando i problemi li ha avuti mio marito. Grazie a tutti gli addetti e all' Ausl bolognese. Ivonne Ferrarini Ilrestodelcarlino.it - Ospedale Bellaria di Bologna, sanitari da dieci e lode Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Leggo sempre di tagli alla sanità, ma nonostante ciò posso testimoniare che all'di, reparto oncologia, sono veramente al top in quanto a professionalità, tenendo conto anche della delicatezza delle malattie seguite. Stessa professionalità che ho riscontrato in cardiologia quando i problemi li ha avuti mio marito. Grazie a tutti gli addetti e all' Ausl bolognese. Ivonne Ferrarini

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al via i lavori alResearch Center, il nuovo centro ricerche sulle scienze neurologiche;, inaugurato alil CyberKnife, innovativo sistema di radioterapia per la cura dei pazienti oncologi; Con la piena partecipazione delle istituzioni politiche e sanitarie, aprono i primi posti letto del il Centro NeMOdi San Giovanni in Persiceto: call per realizzazione opera site-specific; Vaccino anti-covid. Chi può farlo, come prenotare; Addio al dottor Spagnoli, figura di primo piano nella sanità; Approfondisci 🔍

La classifica degli ospedali migliori d'Italia: chi si posiziona sul podio?

(notizie.it)

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha stilato la classifica dei migliori ospedali d'Italia: quasi tutti sono al Centro-Nord.

Tablet in corsia al Bellaria per capirsi meglio

(bolognatoday.it)

Immagini su un tablet al posto delle parole. Con la consegna di 11 comunicatori Tablet Blu (e) Needius all’ospedale Bellaria ha preso ufficialmente il via il progetto “Logos, Pensiero e Parola”. Promo ...

Sanità, si riduce il divario Nord-Sud: ospedali in trincea

(ilmattino.it)

Il Sud offre livelli di assistenza sanitaria in media sufficienti, paga ancora il costo economico e sociale della mobilità passiva (verso le strutture sanitarie del Nord e ...

Sanità, ospedali dell'Ulss 1 «eccellenze in ortopedia e cardiologia»

(informazione.it)

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ha recentemente pubblicato un rapporto dettagliato sui risultati conseguiti da 1.363 ospedali italiani, sia pubblici che privati, mettendo ...