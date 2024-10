Mutti: «A quella squadra servirà lavorare molto sotto questo aspetto per fare bene in campionato» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Bortolo Mutti sulla partenza attuale della Lazio e qualche opinione nei confronti di Baroni. Le parole Bortolo Mutti, ex allenatore di Serie A, ha voluto rilasciare a LazioNews24 qualche dichiarazione sui biancocelesti. La partenza della Lazio in questo inizio è sotto gli occhi di tutti, sia nei risultati che nelle prestazioni. Lei Calcionews24.com - Mutti: «A quella squadra servirà lavorare molto sotto questo aspetto per fare bene in campionato» Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Bortolosulla partenza attuale della Lazio e qualche opinione nei confronti di Baroni. Le parole Bortolo, ex allenatore di Serie A, ha voluto rilasciare a LazioNews24 qualche dichiarazione sui biancocelesti. La partenza della Lazio ininizio ègli occhi di tutti, sia nei risultati che nelle prestazioni. Lei

Mutti: «A quella squadra servirà lavorare molto sotto questo aspetto per fare bene in campionato»

Le dichiarazioni di Bortolo Mutti sulla partenza attuale della Lazio e qualche opinione nei confronti di Baroni. Le parole Bortolo Mutti, ex allenatore di Serie A, ha voluto rilasciare a LazioNews24 q ...

Mutti (Centromarca): «I giovani? Per attirare i talenti bisogna alzare i salari, la spinta dei marchi»

Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti e presidente di Centromarca:«L’Italia deve scegliere un modello diverso, basato su produttività, competitività, innovazione, legalità» ...

Milan a Leverkusen, Fonseca “Servirà una difesa perfetta”

o avere comunque la possibilità di battere una squadra forte come il Bayer, servirà una partita difensivamente perfetta. Ma quando avremo la palla, cercheremo di giocare. Sono curioso di vedere ...

Baroni “Nizza squadra tosta, servirà la miglior Lazio”

Però abbiamo un’ottima squadra e un ottimo staff; io ho fiducia in loro e, se applichiamo le informazioni del mister, possiamo sicuramente arrivare lontano. Il Nizza ha una difesa solida e conosco ...