Mistermovie.it - Mister Movie | Roofman fissata la data di uscita del film con Channing Tatum e Kirsten Dunst

Leggi tutto 📰 Mistermovie.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.di Derek Cianfrance arriverà nei cinema statunitensi il 3 ottobre 2025. Scopri tutti i dettagli su trama, cast stellare e curiosità di questobasato su eventi reali.di Derek Cianfrance: Annunciata ladidel Nuovo Crime-Drama Ispirato a fatti realmente accaduti,racconta l’intensa storia di un ex Ranger dell’esercito, padre in difficoltà, che inizia a derubare ristoranti McDonald’s tagliando i tetti per entrare, guadagnandosi così il soprannome di “”. Dopo un’evasione dal carcere, il protagonista prova a rifarsi una vita nascondendosi in un negozio di giocattoli. Qui, incontra una madre single e le sue due figlie, iniziando a costruire un legame che gli offre una speranza di riscatto.