Milan, famiglia, amici e allenatore: tutti intorno a Rafael Leao, e col Monza… (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milan, famiglia, amici e allenatore stanno cercando di aiutare Rafael Leao ad uscire dal momento no: e con il Monza chance dal 1?? Papà Antonio a Milano in rappresentanza della famiglia, i tanti amici sempre vicino e anche la sua fidanzata Ines: Rafael Leao non è solo e le persone a lui più strette stanno cercando di aiutarlo ad uscire da questo periodo di crisi sul campo, che vede il numero dieci rossonero ai “margini” delle gerarchie di Paulo Fonseca. Il portoghese è, infatti, passato dall’essere il punto di riferimento principale del Milan a un giocatore che può benissimo accomodarsi in panchina. Nella gara con il Monza – di sabato 2 novembre alle ore 20.45 – però Rafa dovrebbe avere una chance nuovamente dal primo minuto. E’ questa l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport Milan, momento no per Rafael Leao, ma non è solo: circondato da amici e familiari. Dailymilan.it - Milan, famiglia, amici e allenatore: tutti intorno a Rafael Leao, e col Monza… Leggi tutto 📰 Dailymilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)stanno cercando di aiutareLeao ad uscire dal momento no: e con il Monza chance dal 1?? Papà Antonio ao in rappresentanza della, i tantisempre vicino e anche la sua fidanzata Ines:Leao non è solo e le persone a lui più strette stanno cercando di aiutarlo ad uscire da questo periodo di crisi sul campo, che vede il numero dieci rossonero ai “margini” delle gerarchie di Paulo Fonseca. Il portoghese è, infatti, passato dall’essere il punto di riferimento principale dela un giocatore che può benissimo accomodarsi in panchina. Nella gara con il Monza – di sabato 2 novembre alle ore 20.45 – però Rafa dovrebbe avere una chance nuovamente dal primo minuto. E’ questa l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Gazzetta dello Sport, momento no perLeao, ma non è solo: circondato dae familiari.

Famiglia, Milan e allenatore: tutti intorno a Leao. Per lui un'altra chance a Monza

Milan avanti nei quarti di finale Champions dell’aprile ... "Partire con Leao in panchina e Okafor in campo è un’opzione a disposizione dell’allenatore. Non c’è nessun caso". In parte è vero: senza ...

