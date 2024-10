Metropolitanmagazine.it - La notte di Samhain: le origini della festa di Halloween tra spiriti e fate

Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il passaggio dall’anno vecchio al nuovo è un momento delicato in ogni cultura. Per i Celti irlandesi, nomadi e pastori, con la fine dell’anno terminava uno dei cicli fondamentali in cui suddividevano il tempo: ladi(tra il 31 ottobre e il 1° novembre) decretava la fine dell’estate, la mortenatura e l’arrivo di una stagione di riposo all’interno del focolare, in cui raccontarsi storie e leggende macabre. Una stagione in cui la vita degli uomini sulla terra non differiva poi molto da quella degli uomini sottoterra. La neve smemorata copriva tanto i vivi quanto morti, allo stesso modo. I ritualidiPh: fineartamerica.com In quellafuori dal tempo, a cavallo tra la luce solare e il buio gelido, la morte entrava nel mondo, in senso fisico e soprannaturale.