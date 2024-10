Panorama.it - Juventus, il pareggio è una malattia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Lasa solo pareggiare e l'affezione al segno 'x' rischia di spegnere in fretta i sogni di gloria dei tifosi bianconeri. Anche il Parma è uscito dallo Stadium con il suo punticino, maledicendo la scarsa educazione del piede di Charpentier perché avrebbe anche potuto fare bottino pieno. E' vero che pure Yildiz e Locatelli sono andati a un passo dal gol vittoria, ma fa impressione pensare che la squadra di Thiago Motta sia stata sull'orlo di un clamoroso ko casalingo esattamente come a San Siro era stata sul filo di un'imbarcata prima della rimonta. La classifica ora piange: i punti di distacco dal Napoli sono 7 che non significa nulla essendocene altri 84 in palio, se non che il tempo degli esperimenti deve necessariamente essere finito. Lainvece va col passo del gambero.