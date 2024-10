Il presidente argentino Milei destituisce la ministra degli esteri Mondino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre il presidente ultraliberista argentino Javier Milei ha destituito la ministra degli esteri Diana Mondino, accusata di aver votato alle Nazioni Unite contro l’embargo statunitense nei confronti di Cuba. Leggi Internazionale.it - Il presidente argentino Milei destituisce la ministra degli esteri Mondino Leggi tutto 📰 Internazionale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre ilultraliberistaJavierha destituito laDiana, accusata di aver votato alle Nazioni Unite contro l’embargo statunitense nei confronti di Cuba. Leggi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Illa ministra degli esteri Mondino; Argentina,manda un bel "carajo" alla ministra degli Esteri Diana Mondino. Ladopo il voto all'Assemblea Onu; La guerra dei popoli andini in Argentina contro il litio; Guerra fredda in Argentina:silura Diana Mondino, Gerardo Werthein nuovo ministro degli Esteri; Il governo spagnolo ritira definitivamente la sua ambasciatrice a Buenos Aires; Smantellato in Argentina il segretariato contro la violenza di genere; Approfondisci 🔍

Javier Milei ha sostituito la ministra degli Esteri argentina, che all’ONU aveva votato per togliere l’embargo statunitense contro Cuba

(ilpost.it)

Mercoledì il presidente ultraliberista dell’Argentina Javier Milei ha licenziato e sostituito la ministra degli Esteri Diana Mondino, dopo che la delegazione argentina alle Nazioni Unite aveva votato ...

Argentina, Milei manda un bel "carajo" alla ministra degli Esteri Diana Mondino. La destituisce dopo il voto all'Assemblea Onu

(informazione.it)

L'Argentina ha votato contro il blocco economico degli Stati Uniti a Cuba, così il numero uno della Casa Rosada ha agito di conseguenza Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha chiesto le dimiss ...

Milei licenzia ministra Esteri dopo voto all'Onu su Cuba

(msn.com)

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha chiesto le dimissioni della ministra degli Esteri, Diana Mondino, dopo il voto dell'Argentina contro il blocco economico degli Stati Uniti a Cuba all'Ass ...

Il vorrei ma non posso di Milei sulle Malvinas: licenziato funzionario che scrive Falkland su un documento

(huffingtonpost.it)

Le continue capriole del presidente dell'Argentina sull'arcipelago conteso, dalla mitezza dell'intervista alla Bbc alle rivendicazioni davanti all'Assemblea ...