Il Manchester United concorda un accordo per Amorim in carica durante la sosta per le nazionali (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2024-10-31 12:10:02 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester United ha concordato un accordo con lo Sporting CP che vedrà Rubin Amorim diventare il nuovo allenatore dell'Old Trafford. Rapporti diffusi questa mattina suggeriscono che i due club hanno mediato un accordo che significa che Amorim rimarrà alla guida dello Sporting per le prossime tre partite e poi si trasferirà allo United durante la sosta per le nazionali. Lo Sporting era ansioso di mantenere Amorim per la durata del suo periodo di preavviso di 30 giorni, ma lo United ha accettato un accordo che lo vedrà aggiungere un ulteriore milione di euro alla clausola rescissoria di 10 milioni di euro nel suo contratto per consentirgli di effettuare il passaggio prima. Rúben Amorim può essere considerato il nuovo allenatore del Manchester United, confermato.

