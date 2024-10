Frutta e verdura di qualità nelle scuole: pubblicato il bando per l’anno 2024/2025 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha pubblicato il bando “Frutta e verdura nelle scuole” per l’anno scolastico 2024/2025. Per la prima volta, il Masaf – riferisce una nota – anticipa l’uscita del bando, portando nelle scuole italiane Frutta di alta qualità, con prodotti Dop, Igp e a produzione integrata certificata. “Questo risultato e’ un grande passo avanti per promuovere la salute e la qualita’ fin dalle nuove generazioni. Con questo programma vogliamo rafforzare l’identità agroalimentare italiana, offrendo ai bambini non solo prodotti di eccellenza, ma anche un’educazione che li aiuti a sviluppare una conoscenza profonda e consapevole del cibo,” ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste hail” perscolastico. Per la prima volta, il Masaf – riferisce una nota – anticipa l’uscita del, portandoitalianedi alta, con prodotti Dop, Igp e a produzione integrata certificata. “Questo risultato e’ un grande passo avanti per promuovere la salute e la qualita’ fin dalle nuove generazioni. Con questo programma vogliamo rafforzare l’identità agroalimentare italiana, offrendo ai bambini non solo prodotti di eccellenza, ma anche un’educazione che li aiuti a sviluppare una conoscenza profonda e consapevole del cibo,” ha dichiarato il ministro Francesco Lollobrigida.

