Fitto verso Bruxelles ma non verrà sostituito | ipotesi deleghe a Palazzo Chigi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il mantra è: lasciare ogni cosa al suo posto. E, se proprio necessario, toccare il meno possibile". Per lo stesso concetto caro a Giorgia Meloni -"squadra che vince non si cambia"- non c'è un 'dopo' nei disegni futuri del governo. Vale a dire che il superdicastero guidato da ministro salentino -Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr- "è stato cucito addosso a Raffaele, dunque non avrebbe senso mettere qualcun'altro al suo posto", tornano a confermare autorevoli fonti all'Adnkronos. Anche perché "per fare unne servirebbero tre", la battuta che rimbalza.