Emilia Romagna contendibile? "Manca la spinta delle Sardine. Ma l'alluvione sfiducia tutti"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 – Valbruzzi, l’? “Sì, è. Tutte le tornate elettorali hanno elementi di contendibilità: la mia impressione è che questa lo sia più di altre”. Il politologo Marco Valbruzzi guarda alle Regionali e la riflessione batte su due punti: se la partita sia davvero aperta e se il protagonista sarà, o meno, il calo dell’affluenza. Due argomenti che, fisiologicamente, si intrecciano. Cosa la spinge a pensare che la contesa sia reale? “Due fattori. Innanzitutto, per il centrosinistra,un candidato uscente che possa chiedere il voto sul proprio mandato elettorale, come in passato”. Eppure l’attuale presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, è capolista nella lista piddì. Non sposta? “No, non è la stessa cosa”.