Ddl montagna | Calderoli ' ok Senato primo passo importante per territori avanti così'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "C'è il via libera del Senato al disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. E' un primo risultato concreto e importante nell'interesse di questi territori, dei cittadini che vi risiedono e di tutti coloro che intendono investire sulle potenzialità della montagna. A disposizione gli oltre 200 milioni del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che sono un buon punto di partenza". Questo il commento del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, firmatario del ddl montagna, che esprime la propria soddisfazione in seguito all'approvazione del provvedimento nell'Aula di Palazzo Madama. "Il nostro obiettivo -ha proseguito- è avvicinare le politiche della montagna ai bisogni effettivi di chi queste zone non solo le abita, ma le mantiene vive.

